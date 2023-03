CE: Homem acusado de matar mulher na frente do filho dela é condenado a 31 anos de prisão

A motivação do crime era de que a vítima não queria mais se relacionar com o réu

Um homem foi condenado nessa terça-feira, 7, por matar a ex-companheira em Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza. A sentença pelo crime de feminicídio (quando a vítima sofre tentativa de assassinato ou é morta em razão do gênero) foi estipulada em 31 anos e cinco meses de reclusão. A decisão é do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca do município. A vítima foi assassinada em maio de 2020 após terminar o relacionamento com o réu.

As informações foram divulgadas pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). De acordo com a decisão, além do feminicídio, o homem foi condenado com as qualificadoras de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O réu conduziu a motocicleta usada na prática do crime, e a motivação para o feminicídio era a de que a esposa não queria mais manter o relacionamento com ele. O julgamento nessa terça durou sete horas. A pena deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Cariri: Homem mata mulher na frente do filho dela

De acordo com os autos, o acusado, acompanhado de outro homem, abordou a vítima uma motocicleta e se aproximou do carro de aplicativo onde a ex-companheira estava.

Ele pediu que o motorista de aplicativo se retirasse do veículo e realizou vários disparos de arma de fogo contra a mulher, que morreu no local. O filho da vítima, uma criança, esteva presente no local.

Conforme a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), o réu usou de extrema violência para cometer o assassinato e premeditou a morte da ex-companheira.



