Juazeiro do Norte: acidentes de trânsito podem ser registrados de forma online

Em Juazeiro do Norte, acidentes de trânsito que não resultarem em vítimas podem ser registrados por meio do Sistema de Declaração de Acidente de Trânsito (DAT). A iniciativa foi desenvolvida pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) do Município em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ao repórter da Rádio CBN Cariri, o diretor geral do Demutran, Ednaldo Moura, aponta que a plataforma oferece espaço para que os envolvidos no acidente possam detalhar as suas versões do ocorrido. Outras informações ainda podem ser especificadas no DAT, como o número de pessoas envolvidas e os tipos de veículos implicados.

A prefeitura de Juazeiro do Norte, responsável por gerir o departamento, detalha que todas as informações colhidas por meio do sistema digital vão ser usadas com fins estatísticos e em estudos voltados à prevenção de acidentes nas estradas.

