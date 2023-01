Evento é voltado a funcionários do órgão, mas terá participação aberta ao público; palestra do MPCE sobre direção defensiva ocorrerá em 10 de fevereiro

O Ministério Público do Ceará (MPCE) realizará no dia 10 de fevereiro um minicurso sobre direção defensiva. As informações foram passadas pela assessora jurídica do órgão em Juazeiro do Norte, Thaís Oliveira, à rádio CBN Cariri.

Segundo Thaís, o evento é voltado a funcionários do órgão. A participação, no entanto, é aberta ao público.

A palestra inicial faz parte do módulo teórico de um curso mais amplo, de direção defensiva e segurança no trânsito. Quem comparecer ao evento poderá participar do sorteio de vagas no módulo prático, que é pago e realizado separadamente.

A palestra sobre direção defensiva acontecerá presencialmente, na sede do MPCE em Juazeiro do Norte. As inscrições são online, com limite de 40 vagas.

Serviço

Palestra do MPCE sobre direção defensiva

Onde: sede do MPCE em Juazeiro do Norte - Rua Catulo da Paixão Cearense, 135, 12º andar

sede do MPCE em Juazeiro do Norte - Rua Catulo da Paixão Cearense, 135, 12º andar Quando: 10 de fevereiro, de 9 às 12 horas

10 de fevereiro, de 9 às 12 horas Inscrições: gratuitas, pelo site do MPCE, clicando neste link

