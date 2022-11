Black Week da Citroën oferta promoções para o novo C3, C4 Cactus e Jumpy

As ofertas fazem parte da Black Friday da marca até o dia 30 de novembro com descontos para a linha de veículo utilitário

A Citroën anuncia a “Black Week” da marca, com promessa de descontos que podem passar de R$ 32 mil em mais de dez dias de condições até o dia 30 de novembro.

Para o C4 Cactus, a linha sairá pelo preço de nota fiscal da fábrica com descontos de até R$ 15 mil, enquanto os descontos para a Jumpy são de mais de R$ 32 mil. Também incluído na promoção está o Novo C3, com ofertas de financiamento e veículos disponíveis para pronta entrega.

O modelo Citroën C4 Cactus apresenta pacote funcional com a central multimídia Citroën Connect Radio, tela touch de 7” e conectividade Apple Car Play e Android Auto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além da regulagem de altura e profundidade do volante, o SUV inclui itens de série como câmera de ré, ar-condicionado digital conectados à central multimídia, piloto automático com limitador de velocidade, sensor de pressão dos pneus, assinatura luminosa em LED, entre outros.

Já o Citroën Jumpy oferece itens de segurança como limitador e regulador de velocidade, indicador de fadiga e controle de estabilidade e tração com assistente de partidas em rampas. Inclui ainda capacidade de carga de até 1.500 kg e 6,1 m³ de volume útil.

O Novo Citroën C3 tem entre os seus atributos principais a central multimídia Citroën Connect Touchscreen de 10”, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, e o maior porta-malas do segmento de hatches compactos, de acordo com amontadora.

Tags