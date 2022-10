Crianças que viviam em cárcere privado no Cariri gritavam por socorro aos vizinhos

As duas meninas que foram resgatadas em situação de cárcere privado na cidade de Juazeiro do Norte, na última semana, já haviam pedido socorro aos vizinhos outras vezes. Informações foram divulgadas pela rádio CBN Cariri, nesta quarta-feira, 26.

Operação policial aconteceu na sexta-feira, 21, sob comando da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Na ocasião, os agentes passavam pelo local quando foram abordados pelos moradores e informados da situação das crianças. Logo depois, policiais realizaram o flagrante.

No momento do resgate, as crianças, de 7 e 10 anos, contaram que dormiam em camas de palha improvisadas no quintal. Posteriormente elas ainda relataram que estavam sem água, sem comida e sem tomar banho. Meninas ficaram sob os cuidados do Conselho Tutelar.



Em entrevista concedida na manhã de hoje ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri, a delegada Suerda Bezerra, da Delegacia da Mulher de Juazeiro do Norte, informou que os pais das crianças já foram ouvidos e interrogados.



Conforme representante, os responsáveis alegaram que no dia da operação eles tinham ido ao cartório e deixaram as meninas sozinhas por não ter como levá-las. No entanto, afirmaram que fizeram isso outras vezes e que as crianças ficavam no quintal para não "tocarem fogo dentro de casa".

Além dos pais, outras testemunhas foram ouvidas, como os vizinhos. "Eles (os pais) disseram que costumavam deixar as crianças sozinhas porque não tinham com quem deixar. Os vizinhos também confirmaram isso (...) Inclusive ouviam o pedido de socorro das crianças", informou Suerda.

Andamento da investigação

Ainda conforme delegada, a investigação está sendo realizada para que os procedimentos sejam concluídos e encaminhados à justiça. Os pais se apresentaram no primeiro momento de forma espontânea na delegacia, foram interrogados e agora podem responder por abandono de capaz.

Suerda ainda pontua que situação pode também configurar como maus tratos e que houve a exposição da vida das crianças. Pena pode ser de dois meses até um ano de detenção.

"(As pessoas) Elas devem sempre denunciar porque a policia sempre vai estar a disposição para investigar", frisa ainda delegada, reforçando a importância das denúncias de casos como esse.

