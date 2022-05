Motociclista suspeito de uma série de assaltos em Juazeiro do Norte é preso

Em Juazeiro do Norte, um motociclista suspeito de uma série de assaltos contra pedestres foi detido. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu o homem em flagrante na tarde dessa terça-feira, 17. O homem é suspeito em cerca de 30 assaltos, sendo oito deles identificados por imagens de segurança.

Durante a abordagem policial, o homem estava transitando em uma motocicleta que havia sido furtada e teria tentado fugir, sem sucesso.

"Ele se aproximava das vítimas, conduzindo a motocicleta sozinho, e subtraía de maneira violenta e rápida bolsas ou sacolas que as vítimas estivessem carregando no momento", explica o titular de roubos e furtos da Polícia Civil de Juazeiro do Norte, delegado Reni Rocha, em entrevista à rádio CBN Cariri. Segundo o delegado, os bairros Romeirão, Pirajá, Salesianos, Pio XII e São Miguel eram a principal área de atuação do suspeito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O representante da PC-CE explica ainda que a identificação do suspeito "é um pouco complicada porque as vítimas não conseguem reconhecê-lo, devido à velocidade com que o crime é praticado". "Normalmente, as vítimas ficam nervosas e não conseguem sequer identificar o modelo ou a cor da motocicleta. Então a apuração desses crimes depende exclusivamente da recuperação dos objetos que foram furtados, subtraídos, ou então da identificação por câmeras", detalha.

O que fazer em casos de assalto

O delegado Reni Rocha orienta que qualquer pessoa vítima de assaltos deve sempre procurar a delegacia e registrar o Boletim de Ocorrência (B.O), "seja de maneira eletrônica, seja fisicamente, independente de onde for a delegacia".

Sobre o assunto Engenheiro de 72 anos é preso suspeito de estuprar e aliciar adolescentes no Crato

Moradores do Crato reclamam de buracos em estrada que liga distritos ao centro

"O recomendado é procurar a delegacia até para fins de recuperação de algum objeto que foi subtraído. Objetos que são passíveis de localização e recuperação, como motocicletas, aparelhos celulares, o recomendado para a vítima é comparecer, trazer os dados dos objetos que foram subtraídos e registrar o B.O , principalmente se for veículo e aparelho celular", explica.

Rocha destaca ainda que o registro do crime auxilia nas investigações criminais. "Por exemplo, um dos casos que a gente tem a identificação desse suspeito foi uma motocicleta que ele furtou, mas a vítima não registrou o B.O. Os inspetores conseguiram arrecadar algumas imagens do local do crime; como o modus operandi dele era utilizar motocicleta furtada, resolveram entrar em contato com a vítima e descobriram que a motocicleta de fato tinha sido furtada", afirma. Nesse caso, o homem abandonou a motocicleta, a própria vítima recuperou o veículo e sequer registrou o B.O.

Tags