Engenheiro de 72 anos é preso suspeito de estuprar e aliciar adolescentes no Crato

Crime foi denunciado pelo pai da vítima, após ele ter acesso a um vídeo que mostrava as cenas do abuso. Polícia Civil investiga se o mesmo homem também teria feito outras vítimas

Um engenheiro de 72 anos foi preso neste domingo, 8, no Crato, região do Cariri, suspeito de estuprar um adolescente de 13 anos. Ele também é investigado por aliciar jovens com dinheiro, drogas e promessas de vantagens pessoais. Além da prisão, o homem também foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Durante o cumprimento da ação, a Policia Civil apreendeu celulares, documentos e aparelhos eletrônicos na residência do idoso.

De acordo com as investigações da Delegacia Regional de Polícia Civil do Crato (DRPC), o estupro teria ocorrido em agosto de 2021 e foi filmado pelos próprios amigos da vítima. O crime foi denunciado pelo pai do adolescente, que teve acesso ao vídeo e procurou a Delegacia, em outubro do ano passado, para registrar um Boletim de Ocorrência (BO).

O delegado responsável pelo inquérito, Luiz Eduardo da Costa, afirma que não há dúvidas quanto à materialidade do crime. "É uma coisa incontestável, até porque existe o vídeo, onde aparece bem, tanto ele [o suspeito] quanto a vítima", ressaltou Costa em entrevista ao jornalista Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri.

À época da denúncia, diz o delegado, a Polícia Civil já havia solicitado a prisão do suspeito, mas o pedido foi negado pela Justiça. Com novas diligências, os investigadores conseguiram reunir mais provas para embasar uma segunda requisição judicial, protocolada neste mês e deferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca do Crato.

Mesmo com a prisão do suspeito, as investigações não serão encerradas. De acordo com o delegado, há indícios de que outros adolescentes teriam sido vítimas do mesmo crime. As investigações mostram que o engenheiro escolhia os alvos e aliciava amigos deles para conseguir atrai-los e cometer os abusos.

"Ele se utilizava de outros menores para atrair mais vítimas. Em várias passagens do que a gente conseguiu apurar, ele oferecia dinheiro ou passeio ou até mesmo drogas ilícitas para alguns adolescentes, para que eles atraíssem os seus amigos", detalhou Luiz Eduardo da Costa.

Após ser preso, o homem foi levado para a DRPC do Crato, de onde seguiu para uma unidade prisional da região. Segundo o delegado, ele não possuía passagens pela Polícia. O suspeito deve prestar depoimento ainda esta semana.

Denúncias



A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações. O sigilo e anonimato são garantidos.



Disque-Denúncia: 181



WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181



Delegacia Regional do Crato/telefone e WhatsApp: (88) 3102 1285

