Moradores do Crato reclamam de buracos em estrada que liga distritos ao centro

Moradores do município de Crato, na região do Cariri, estão denunciando falhas na rodovia Vicente Teles, CE-388, que liga os distritos de Santa Fé e Montalverne ao centro da cidade. Conforme os habitantes da região, a via tem uma série de buracos ao longo de sua extensão de 12 quilômetros, o que causa dificuldades de locomoção. As informações são do repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri.

O vereador Alex Saraiva (PDT) é morador do local e denuncia as falhas na estrutura, alegando que os problemas são causados pelo tráfego de caminhões e demais equipamentos pesados usados para as obras do Cinturão das Águas. “É uma estrada que está precisando de uma manutenção, devido ao trânsito que não tem permissão para circular no local”, aponta o parlamentar em entrevista à rádio CBN Cariri.

Conforme Saraiva, o gerente local da Superintendência de Obras Públicas (SOP) já foi notificado sobre a situação. “Passamos mais de 20 anos esperando a recuperação dessa tão sonhada estrada, pois facilita muito o trânsito das pessoas que vêm trabalhar na cidade, assim como das pessoas que precisam circular diariamente através também da escoação agrícola”, ressaltou o vereador.

Em nota, a SOP informou que o segmento faz parte da obra de restauração da CE-292, entre Crato e Nova Olinda, passando por Santa Fé. A SOP disse que já notificou a empresa para realizar os serviços necessários, previstos na garantia da obra. O órgão diz que a previsão é que ainda nesta semana a equipe técnica da Superintendência e o engenheiro da empresa percorram o trecho para definir os serviços e a data de início das intervenções.



