Casa da Mulher Cearense tem horário de atendimento estendido

A Casa da Mulher Cearense Arlete de Souza Negrão passa a atender 24 horas por dia para serviços da Delegacia de Defesa da Mulher. O equipamento, que teve sua inauguração no início do mês de março deste ano, está localizado em Juazeiro do Norte. A expansão de horários começou na última sexta-feira, 6.

O equipamento já atendeu mais de 445 mulheres em situação de vulnerabilidade através de denúncias e proteção. A governadora do Ceará, Izolda Cela, frisou a importância do enfrentamento à violência doméstica. Ela comenta que a Casa da Mulher Cearense de Juazeiro é mais uma da Rede de Enfrentamento a Violência contra as mulheres: “Vamos entregar mais casas nos municípios de Quixadá, que já está em processo de construção e, nas cidades de Tauá, Crateús e Iguatu”.

O instrumento de apoio às mulheres oferta cursos de designer de sobrancelhas em prol de desenvolver a autonomia econômica das vítimas que muitas vezes é tirada e também incentivar o autocuidado. As inscrições estão abertas na própria Casa da Mulher Cearense, que terá início a partir do dia 20 de maio. A casa é coordenada pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS).

Serviço



Casa da Mulher Cearense no Cariri

Endereço: Avenida Padre Cícero, 4501 - Juazeiro do Norte.

Funcionamento: Atendimento 24 horas.

O que funciona: Delegacia da Mulher, Tribunal de Justiça, Atendimento Psicossocial, Ministério Público, Defensoria Pública, Brinquedoteca.



