Vídeo: forte chuva alaga ruas de Juazeiro do Norte nessa quinta-feira

Ruas de Juazeiro do Norte, município localizado na região do Cariri, ficaram alagadas e com fluxo de água significativo na noite desta quinta-feira, 27. Foram registradas dificuldade de tráfego nos bairros Centro, Frei Damião e Franciscanos.

Em imagens recebidas pelo O POVO, é possível ver carros que foram impossibilitados de seguir na via devido ao nível da água, além de uma mulher que ficou ilhada e motociclistas que se arriscaram em cruzar vias mesmo com o nível da água.

O município registrou chuva desde às 20 horas de quinta-feira até o começo da madrugada. Juazeiro do Norte está 74,7% abaixo da média histórica de chuvas para o mês de janeiro, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Todas as macrorregiões do Estado tem previsão de chuva para os próximos dois dias, sendo o sábado a maior probabilidade em todo o território. Na imagem de satélite observada nessa quinta-feira pelo órgão cearense, constatou-se a presença de nuvens sobre todo o Ceará, assim como em grande parte do norte do Nordeste do País.

Já nesta quarta-feira, 26, moradores da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) acordaram sob pancadas de chuva. Dados registrados pela Funceme indicam acumulado de 84 milímetros (mm) em Aquiraz, 20 mm em Maranguape e 7,8 mm em Fortaleza, no posto Messejana.

