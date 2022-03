Moradores são surpreendidos por tiroteio entre facções enquanto caminhavam em rua de Juazeiro do Norte

Moradores que transitavam pelo bairro Pio XII, no município de Juazeiro do Norte, foram surpreendidos por um tiroteio entre facções no meio da rua. Câmeras filmaram a situação registrada na última quinta-feira, 17.



Duas mulheres caminhavam na via quando um automóvel para com homens armados que tentam matar outro homem. O indivíduo corre e os criminosos entram no carro em busca do alvo. Enquanto isso, uma das mulheres se senta desesperada e outra corre e entra em uma rua. O caso foi por volta das 14h40min. O homem saiu ferido.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso é apurado pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

Conforme levantamentos policiais, indivíduos em um veículo teriam realizado disparos de arma de fogo contra um homem na região. A vítima foi socorrida para uma unidade hospitalar. Equipes da PMCE com apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) realizam buscas na região. Um veículo que teria sido utilizado no crime foi apreendido. O caso é apurado pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, unidade que realiza diligências para identificar a autoria do crime"

