Após dois anos de pandemia, vírus ainda molda cotidiano no mundo; veja linha do tempo

Ao longo dos últimos dois anos, o planeta tem sido marcado pelas repercussões de ondas da Covid-19, das novas variantes do vírus SARS-CoV-2 e pelo avanço nas taxas de vacinação. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a Covid-19 era uma pandemia. Dois anos depois, países ainda registram altas taxas de casos associados à mais recente variante de preocupação, a Ômicron.

Sobre o assunto Covid: Fiocruz considera prematura retirada de máscaras e passaporte

Coronavírus: com subvariante BA.2, casos voltam a subir em países da Europa

China confina 17 milhões após registrar número mais alto de covid-19 em dois anos

A pandemia acumula, em termos globais, quase 457 milhões de casos e mais de 6 milhões de mortes, além de 10 bilhões de doses de vacinas aplicadas e pelo menos 4,3 bilhões de pessoas com duas doses ou dose única de imunizante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O início do período foi marcado por diversas dúvidas sobre o vírus, desde a capacidade de transmissão e a gravidade da doença até manejo dos pacientes hospitalizados e medicamentos eficazes. Além disso, a escassez de equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas, assim como de respiradores, foi um dos pontos críticos.

Com o tempo, os profissionais de saúde adquiriram mais experiência no tratamento dos pacientes e a comunidade científica aprendeu mais sobre o vírus. Contudo, ainda há perguntas em aberto. Uma delas é sobre quais são as repercussões da infecção a longo prazo no organismo.

Outro ponto que ainda deve ser pormenorizado é os efeitos da vacinação. Por quanto tempo elas garantem imunidade e contra quais variantes. A despeito disso, é sabido que todas as vacinas aprovadas até agora são seguras e eficazes.

Veja linha do tempo com principais momentos em dois anos de pandemia:

Novembro de 2019

China detecta primeiro caso de pneumonia que, mais tarde, seria identificada como covid-19.

China detecta primeiro caso de pneumonia que, mais tarde, seria identificada como covid-19. Janeiro de 2020

China identifica novo coronavírus e adota medidas restritivas para conter primeiro surto de covid-19.

China identifica novo coronavírus e adota medidas restritivas para conter primeiro surto de covid-19. 11 de março de 2020

A OMS declarou situação de pandemia pela abrangência global dos impactos causados pela Covid-19. À época, já haviam sido registrados 118 mil casos e 4.291 mortes em 114 países.

A OMS declarou situação de pandemia pela abrangência global dos impactos causados pela Covid-19. À época, já haviam sido registrados 118 mil casos e 4.291 mortes em 114 países. Maio de 2020

É colhida a primeira amostra em que a variante Beta será detectada, na África do Sul.

É colhida a primeira amostra em que a variante Beta será detectada, na África do Sul. Maio, junho e julho de 2020

Brasil vive o primeiro pico de Covid-19.

Brasil vive o primeiro pico de Covid-19. Setembro de 2020

É colhida a primeira amostra em que a variante Alfa será detectada, no Reino Unido. Casos sobem na Europa nos meses seguintes.

É colhida a primeira amostra em que a variante Alfa será detectada, no Reino Unido. Casos sobem na Europa nos meses seguintes. Outubro de 2020

É colhida a primeira amostra em que a variante Delta será detectada, na Índia.

É colhida a primeira amostra em que a variante Delta será detectada, na Índia. Novembro de 2020

É colhida a primeira amostra em que a variante Gama será detectada, no Brasil. Casos sobem no Amazonas no mês seguinte.

É colhida a primeira amostra em que a variante Gama será detectada, no Brasil. Casos sobem no Amazonas no mês seguinte. 8 de dezembro 2020

A britânica Margaret Keenan, de 90 anos, foi a primeira pessoa no mundo a receber uma dose do imunizante contra a doença, da Pfizer. China, Estados Unidos, Israel, Reino Unido e outros países europeus iniciam vacinação contra a covid-19. Ao todo, 7 milhões de doses são aplicadas no mês.

A britânica Margaret Keenan, de 90 anos, foi a primeira pessoa no mundo a receber uma dose do imunizante contra a doença, da Pfizer. China, Estados Unidos, Israel, Reino Unido e outros países europeus iniciam vacinação contra a covid-19. Ao todo, 7 milhões de doses são aplicadas no mês. 11 de janeiro de 2021

Situação no Amazonas se agrava e sistema de saúde entra em colapso.

Situação no Amazonas se agrava e sistema de saúde entra em colapso. 17 de janeiro de 2021

Início da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil, com a aplicação de uma dose da CoronaVac na enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos

Início da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil, com a aplicação de uma dose da CoronaVac na enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos Março de abril de 2021

Com menos de 15% da população com a primeira dose, Brasil vive pico da variante Gama na maior parte dos estados. Doença chega a causar mais de 20 mil mortes por semana.

Com menos de 15% da população com a primeira dose, Brasil vive pico da variante Gama na maior parte dos estados. Doença chega a causar mais de 20 mil mortes por semana. Julho de 2021

Variante Delta chega ao Brasil, mas óbitos e casos continuam em queda com avanço da vacinação e surto recente da variante Gama.

Variante Delta chega ao Brasil, mas óbitos e casos continuam em queda com avanço da vacinação e surto recente da variante Gama. Setembro, outubro e novembro de 2021

Delta se torna variante dominante no Brasil. Vacinação chega aos adolescentes e os óbitos caem ao menor patamar da pandemia.

Novembro de 2021

OMS declara Ômicron variante de preocupação, menos de um mês após a primeira amostra ser detectada no sul da África.

OMS declara Ômicron variante de preocupação, menos de um mês após a primeira amostra ser detectada no sul da África. Janeiro de 2021

Ômicron causa pico no Brasil, com média móvel de mais de 100 mil novos casos por dia, mas a mortalidade não cresce na mesma proporção. Cobertura de duas doses ou dose única chega a 70% dos brasileiros.

Ômicron causa pico no Brasil, com média móvel de mais de 100 mil novos casos por dia, mas a mortalidade não cresce na mesma proporção. Cobertura de duas doses ou dose única chega a 70% dos brasileiros. Fevereiro de 2021

Casos voltam a cair em todo o mundo após pico. Especialistas apontam que cobertura vacinal somada ao grande número de casos recente criou imunidade híbrida.



Com Agência Brasil

Tags