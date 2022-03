13 casos de trauma por acidentes de motocicleta são registrados pelo Hospital Regional do Cariri

No último fim de semana de fevereiro, sábado, 26, e domingo, 27, o Hospital Regional do Cariri (HRC) registrou 13 casos de trauma com passagem pela enfermagem da unidade. A principal motivação dos casos foram acidentes envolvendo o uso de álcool, seguidas da imprudência na direção de veículos, especialmente motocicletas.

Entretanto, apesar dos acidentes, nesse domingo de Carnaval, 27, o hospital registrou fluxo normal no balanço de atendimentos médicos em sua emergência comparado aos demais fins de semana.



Em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri, a coordenadora de enfermagem da emergência da unidade, Zenilda Barbosa, falou sobre o perfil dos atendimentos no HRC nesse domingo de Carnaval. “São muitos acidentes de moto. Ainda temos essa questão de saúde pública acerca da conscientização da população em não fazer o uso de álcool e realizar o controle da direção ao mesmo tempo. Então, fica o apelo à comunidade, para que tenha esse cuidado para não ocasionar acidentes e acabar perdendo a vida ou ficando com sequelas”, disse a coordenadora.

O HRC, em Juazeiro do Norte, localizado a 489,2 km de Fortaleza, é considerado referência no atendimento médico de urgência da rede pública em mais de 45 municípios do Estado do Ceará. A unidade atende as cidades do Cariri e, também, munícipios do centro-sul.

Vale a ressalva que realizar a ingestão de bebidas alcoólicas simultânea à condução de veículos é considerada infração grave e passível de multa, conforme a Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008, também chamada de Lei Seca, conhecida pelo seu rigor no que diz respeito ao consumo de álcool por motoristas.



