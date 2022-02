Carnaval no Ceará: Rodoviária terá 52 ônibus extras; veja os principais destinos

A expectativa é de que o movimento seja 51% abaixo do registrado no mesmo feriado em 2019, antes da pandemia da Covid-19

Sem festas públicas de Carnaval no Ceará e com o funcionamento normal de algumas atividades econômicas, seguindo a recomendação do decreto estadual, a movimentação nos terminais rodoviários de Fortaleza deverá ser abaixo do registrado nos anos anteriores. A expectativa é de que o movimento seja 51% menor do que no feriado em 2019, antes da pandemia da Covid-19.



Segundo a Coordenadoria de Transporte da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), entre os dias 25 de fevereiro e 02 de março, cerca de 22 mil passageiros deverão embarcar nos terminais. O número não representa metade dos mais de 45 mil passageiros de 2019, sendo apenas 10% maior em relação ao fluxo normal registrado na semana que antecede o feriado.

Com a expectativa de uma baixa demanda de embarques, as empresas de transporte estimam disponibilizar apenas 52 viagens extras no período, número que pode aumentar conforme a demanda. Até o término do feriado, somadas as linhas normais e extras, 986 viagens estão previstas para serem realizadas, o que representa um aumento de 6% nas viagens normais.

De acordo com a Coordenadoria de Transporte da Arce, 4.200 usuários do transporte rodoviário devem passar pelo Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé na sexta-feira, 25. O órgão acredita que o primeiro dia de Carnaval provavelmente será o de maior fluxo de passageiros neste ano.



Os destinos mais procurados dentro do Ceará até o momento são: Sobral, Juazeiro do Norte, Itapipoca, Canindé e Iguatu. Já entre os destinos interestaduais estão Teresina (PI), Natal (RN), Recife (PE), Parnaíba (PI) e João Pessoa (PB).

Plano de Biossegurança

A administração dos Terminais reforça que tem adotado os cuidados sanitários exigidos nos protocolos governamentais e seguem em vigor todos os cuidados executados no plano de biossegurança, contemplando os seguintes pontos: exigência do uso da máscara e disponibilização de álcool em gel; instalação de adesivos de distanciamento; divulgação de mensagens no sistema de som; instalação de pias externas para lavagem das mãos; e orientação aos passageiros quanto a necessidade do distanciamento social no âmbito do Terminal.

Informações aos passageiros



Os passageiros devem adquirir os bilhetes de passagens com antecedência; chegar ao Terminal Rodoviário com 1h de antecedência ao embarque, conferir a documentação necessária para o embarque, principalmente das crianças; checar se todas as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone e endereço; e dirigir-se ao embarque com 30 minutos de antecedência.



