Em janeiro, Ceará tem chuvas 30% acima do esperado. A quantidade normal para o mês é de 98 mm, porém, até esta quinta-feira, 27, já choveu 129 mm. A informação é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Em Fortaleza, entre quarta-feira, 26, e hoje, choveu 35 mm, com registro de ruas alagadas e semáforos com problema. O túnel da avenida Alberto Sá precisou ser interditado.

De acordo com a meteorologista da Funceme, Meyre Sakamoto, o local onde mais choveu nesse mês foi o Maciço de Baturité, com precipitações de 113% acima do esperado para o mês. Em seguida, o litoral de Fortaleza, com 80% acima do esperado. Nesta quinta-feira, até as 11 horas, choveu em 136 dos 149 municípios monitorados pela Funceme. A maior precipitação foi em Nova Russas, com 73,5 mm.

Os registros desta quinta-feira, 27, também mostram muita chuva, principalmente na região da Ibiapaba e no município de Nova Russas, ambos com 73.5 mm. No Cariri e no Cedro, 73 mm, e em Fortaleza, até agora, 35.5 mm, no posto Castelão e no posto Messejana, 32 mm.

Fortaleza

Na Capital, de acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), o túnel da avenida Alberto Sá está alagado e agentes orientam o trânsito no local. Por causa da instabilidade de energia elétrica, três semáforos estão apagados: Av. Pres. Juscelino Kubitschek X Av. Eldorado, Rua Érico Mota X Av. Bezerra de Menezes, e entre a Prof. Lino Encarnação e Pedro Queirós X Av. Bezerra De Menezes.

Última atualização em 27/01/2022 às 10h57

