Covid-19: ausência de público agendado prejudica marcação de testes em Juazeiro do Norte

A realização de testes gratuitos do vírus da Covid-19 na unidade do Sesi (Serviço Social da Indústria) em Juazeiro do Norte, no Cariri, tem sido baixa por causa da ausência do público agendado para o Centro de Testagem (CT). O gerente da unidade, Francisco Leite, falou à rádio CBN Cariri nesta quarta-feira, 19, que cerca de 15% a 20% da população agendada não comparece para realizar a testagem.



“Nós temos uma capacidade de 130 testes por dia. Não perdemos os testes porque eles são reutilizados, mas a ausência dos agendados gera um prejuízo para a nossa equipe que fica de prontidão de acordo com a agenda do dia”, explicou.

Conforme o gestor, a procura pelo agendamento é grande e as 130 vagas diárias são preenchidas em poucas horas. “Não sabemos por que isso [a ausência dos agendados] está acontecendo. Talvez a pessoa agenda o teste, melhora um pouco e não acha mais necessário, ou tem dificuldade de transporte. Mas se não puder vir, o certo é cancelar o agendamento para dar lugar a outra pessoa”, diz.

Até essa terça-feira, 18, haviam sido agendados 545 testes na unidade do Sesi Juazeiro do Norte. 430 foram realizados: 64 tiveram resultado positivo para Covid-19 (15%). No total, 114 pessoas faltaram ao agendamento (21%).

De acordo com Francisco Leite, os testes foram iniciados no último dia 10 de janeiro. O agendamento fica disponível às segundas e às quartas-feiras por meio da plataforma Saúde Digital.



