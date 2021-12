Operação Policial apreende 62 quilos de maconha em Juazeiro do Norte

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apreendeu 76 tabletes de maconha, totalizando 62 quilo, dois revólveres de calibre .32, além de balança de precisão, caderno de anotações e outros materiais que eram utilizados para o tráfico de entorpecente em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. A apreensão aconteceu na tarde dessa terça-feira, 7, em cumprimento de mandado de busca e apreensão em dois domicílios. O suspeito de ser o proprietário dos entorpecentes, Vinícius Alves Bezerra, 28, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

De acordo com o delegado Felipe Marinho, uma investigação do núcleo de combate ao tráfico de drogas da Polícia Civil do Município, identificou um dos indivíduos que estaria comercializando e distribuindo entorpecentes na região. “Por volta das 14h30min visualizamos o investigado deixando o imóvel que era apontado como um depósito de drogas. Logo após a abordagem, ingressamos no domicílio e conseguimos fazer essa apreensão, que foi bem proveitosa, com um número expressivo para a nossa região”, relatou, em entrevista à rádio CBN Cariri.

Mais de meia tonelada de drogas já foram apreendidas no Cariri somente neste ano, conforme o delegado, que é também o titular do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas de Juazeiro do Norte. “No Ceará, o número de apreensões de entorpecentes registrou um aumento de cerca de 60% em comparação com o ano de 2020. Em Juazeiro do Norte, já chegamos a ultrapassar o número de 500 quilos de drogas apreendidas”, afirma Marinho.

O titular ressalta ainda que a população pode colaborar com denúncias anônimas para a Polícia Civil. O anonimato é garantido. Por meio do telefone (88) 99861 6987 é possível se comunicar diretamente com o Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas do Município.



