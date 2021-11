Campanha de multivacinação de Juazeiro é prorrogada até o próximo dia 30

Ação tem a finalidade de atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos de Juazeiro do Norte

A campanha de multivacinação de Juazeiro do Norte foi prorrogada até o dia 30 de novembro pela Secretaria da Saúde do município. A ação tem o objetivo de atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos de idade com vacinas contra hepatite, tríplice viral, febre amarela, poliomielite e pneumocócica.

Crianças e adolescentes devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de suas residências ou o Centro de Dermatologia, que fica localizado na rua Tabelião João Machado, nº 120, bairro Santa Teresa. Além disso, o público alvo só poderá ser vacinado se estiver acompanhado dos pais ou de responsável.

A coordenadora de imunização de Juazeiro, Ana Luiza Leite, explicou em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri, nesta sexta-feira, 26, que as vacinas disponíveis agem contra hepatite, tríplice viral, febre amarela, poliomielite e pneumocócica. "A campanha tem objetivo atualizar (a caderneta), para que a criança esteja protegida dessas doenças", enfatiza Leite.



Após o dia 30 de novembro, os imunizantes disponíveis durante a campanha de multivacinação ainda serão disponibilizados para a população. Pais ou responsáveis pela criança ou pelo adolescente podem procurar as Unidades Básicas de Saúde do município para garantir a imunização do público alvo.



