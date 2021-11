Feriadão em Juazeiro do Norte: nenhum estabelecimento foi interditado por desrespeito ao decreto

Durante o último fim de semana e o feriado de Proclamação da República nessa segunda-feira, 15, a Vigilância Sanitária de Juazeiro do Norte realizou fiscalizações em estabelecimentos, restaurantes e bares no município. Em levantamento feito pelo órgão, nenhuma denúncia de aglomeração foi realizada, assim como nenhuma interdição se fez necessária. O feriadão foi caracterizado como tranquilo em relação ao último decreto governamental de enfrentamento à Covid-19.

O coordenador da Vigilância Sanitária no município, Everton Alves, explicou que equipes estiveram nas ruas durante todos os dias, inclusive à noite, de plantão, para que bares, restaurantes e estabelecimentos fossem averiguados. As abordagens foram feitas de forma a orientar proprietários e clientes, de acordo com o que já é vigente no decreto atual.

"Com esse avanço dos decretos, o pessoal, tanto os clientes como os proprietários, já estão mais tranquilos e respeitando as novas vigências. Nós não precisamos, durante esse fim de semana e feriado, encerrar nenhuma festa. Não recebemos nenhuma denúncia de festa ou aglomeração passiva de interdição. A gente fez nosso trabalho sem muitos transtorno", disse o coordenador em entrevista à rádio CBN Cariri nesta terça-feira, 16.

Durante o feriadão prolongado, nenhum estabelecimento precisou ser fechado por estar infringindo alguma norma, assim como nenhuma denúncia foi realizada pela população sobre festas com possíveis aglomerações. "A gente fez cerca de oito orientações por escrito, com o termo de inspeção, e várias orientações verbais, onde não há necessidade de fazer um termo", esclarece Everton.

A equipe de Vigilância Sanitária do município vem realizando fiscalizações desde o início da pandemia da Covid-19, apresentando, de acordo com o coordenador, diminuição do número de casos a partir da promoção da saúde. Atualmente, a equipe conta com 22 inspetores que trabalham tanto durante o dia, como durante a noite.

"A equipe noturna é composta por quatro agentes da vigilância sanitária e um motorista. Eles se revezam para que a gente consiga contemplar todas as noites e possa levar essas orientações e a fiscalização do decreto aos estabelecimentos que podem estar o infringindo", pontuou o coordenador.

