Juazeiro não detectou casos de Covid-19 no fim de semana de barreira sanitária

Juazeiro do Norte implantou uma barreira sanitária no terminal rodoviário do Município na última sexta-feira, 13. A ação acontece para identificar e isolar passageiros de outros Estados com suspeita de Covid-19 e, assim, conter a disseminação da variante delta na região. No primeiro final de semana de fiscalização, nenhum passageiro testou positivo para coronavírus no Município. As informações são da rádio CBN Cariri.

A coordenadora da Unidade Covid do Município, Kaline Mendes, afirmou em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da CBN Cariri, que a barreira sanitária está funcionando para realizar uma triagem das pessoas que desembarcam no Município. Passageiros que apresentarem sintomas de coronavírus são notificados e orientados a ficar em isolamento em casa. Serão internados apenas pacientes em quadros graves da doença, de acordo com ela.

Kaline afirma que não há nenhum paciente com coronavírus internado nas unidades de saúde do município atualmente. Ela explica ainda que não existe uma definição do tempo de duração da barreira sanitária, há uma escala de funcionários para um mês, mas o tempo de fiscalização vai depender do controle da doença no Município.

Sobre a testagem de Covid-19 em Juazeiro do Norte, Mendes afirma que além dos realizados na barreira sanitária, há duas Unidades Sentinelas, uma próxima ao Vapt-Vupt e outra no bairro Pirajá, disponíveis para testagens da população. Ela ressalta que o número de testagens no Município está reduzido em comparação a outros períodos. A coordenadora finaliza enfatizando que o isolamento social, as medidas de proteção e a vacinação são as medidas mais eficazes para controlar a disseminação de Covid-19.

Com informações do jornalista Farias Júnior, da CBN Cariri



