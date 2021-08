Teleférico do Horto está com 76% das obras concluídas

A Universidade Regional do Cariri (Urca) deve ganhar uma graduação em Arquitetura e Urbanismo já em 2022. Na última terça-feira, 24, a proposta do curso foi entregue em solenidade na reitoria. De acordo com o reitor da instituição, Francisco do Ó de Lima Júnior, o projeto nasce dentro das necessidades da região como forma suprir as demandas locais e promover o desenvolvimento regional.

Em reunião no Gabinete da Reitoria, o documento foi entregue pela comissão de elaboração da nova graduação para o reitor da instituição e para o vice-diretor, Carlos Kleber de Oliveira. Em entrevista à Rádio CBN Cariri nesta quinta-feira, 26, Lima Júnior informou que foi iniciado o processo de tramitação do curso, que será encaminhado aos conselhos superirores.



"A nossa previsão e o nosso cronograma é que no próximo vestibular, referente a 2022.1, já possa ser inserido o novo curso, trazendo como proposta 3.840 horas de aula, 40 vagas anuais e funcionando no campus do triângulo Crajubar, no município de Juazeiro do Norte", explica Francisco.

Ao passar pelas instâncias superiores da instituição e aprovação do Conselho Estadual de Educação (CEE), o novo curso de Arquitetura e Urbanismo da Urca irá fazer parte do Centro de Ciências e Tecnologia (CCT). Apesar da previsão de inauguração, o funcionamento da graduação só será possível após ser avaliado na próxima reunião do Conselho de Pesquisa e Extensão (Cepe) e pelo Conselho Superior da Universidade (Consuni).

De acordo com o reitor, o curso traz um aspecto novo, que é a ideia de pensar de forma urbanística a partir de cidades inclusivas e sustentáveis, valorizando o patrimônio histórico e natural no campo de formação. "É um curso novo que traz o diálogo com as tendências contemporâneas dos novos profissionais no campo da arquitetura e urbanismo, com competências elaboradas que incorporam elementos de forma a contemporizar problemáticas atuais, como sustentabilidade, domínio das tecnologias, materiais alternativos, tecnologias construtivas e conforto ambiental por meio do ambiente natural e construído aqui na nossa região", explica.

Lima Júnior também informou que outras questões que envolvem a necessidade de outros cursos para a Urca estão inseridas no processo de busca permanente e planejamento para a promoção institucional e fortalecimento da instituição. Os cursos nascem de um diálogo com a comunidade, como o exemplo das graduações em Medicina, que será ofertada no Crato, e em Turismo, em Barbalha, contemplando, junto com o curso de Arquitetura e Urbanismo, as três cidades do triângulo Crajubar.

"No vestibular de 2022.1, a gente já pretende incluir essa outra possibilidade alternativa para os nossos estudantes e população do Cariri, Centro Sul e regiões vizinhas", finaliza o reitor.



