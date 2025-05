Casal é preso suspeito de matar filha de um mês no interior do Ceará

O casal de 22 anos é suspeito de matar filha de um mês em Jardim. Bebê chegou sem vida ao hospital com sinais de espancamento e asfixia

Um casal foi preso preventivamente suspeito de envolvimento na morte da própria filha, uma bebê de um mês de vida. O caso aconteceu no dia 1º de maio de 2025, no município de Jardim, na Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Ceará, que fica a 540 quilômetros de Fortaleza.

A prisão foi realizada neste sábado, 3, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) na mesma cidade onde o crime foi registrado, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará.