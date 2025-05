Cascavel: médico é preso em flagrante por importunação sexual

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A prefeita de Cascavel, Ana Afif (PP), falou sobre a ocorrência em uma publicação nas redes sociais. Segundo a gestora, ela soube do caso enquanto cumpria agenda em um evento, e foi à UPA acompanhar a situação, determinando o afastamento do médico.

O profissional foi levado por agentes da Guarda Municipal de Cascavel à delegacia de plantão, em Aquiraz, onde foi lavrado Boletim de Ocorrência (BO). Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem já tinha antecedente por crime contra a dignidade sexual. Ele foi preso em flagrante e aguarda audiência de custódia.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

181 WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

(85) 3101 0181 Delegacia Metropolitana de Aquiraz: (85) 3101 2816

(85) 3101 2816 E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

