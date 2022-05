Foragido do Ceará, suspeito de estuprar homem de 50 anos é preso em Pernambuco

Crime aconteceu no dia 28 de abril, no município cearense de Jardim. Após dias de internação, a vítima morreu em decorrência das lesões causadas pelo crime sexual

O suspeito de estuprar um homem de 50 anos no município cearense de Jardim, localizado a 540,3 km de Fortaleza, foi preso em Pernambuco nessa segunda-feira, 9. Cícero Bernardo Matias, 29, teria cometido o crime em 28 de abril, dia em que a vítima foi localizada despida em via pública na região. Após dias de internação, a vítima morreu em decorrência das lesões causadas pelo crime sexual. Sobre o assunto Homem agride mulher com capacete em posto de gasolina em Canindé

A prisão aconteceu após investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), resultando no cumprimento de mandado de prisão preventiva do suspeito pelo crime de estupro qualificado pelo resultado morte, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS). Cícero, até então, não possuía antecedentes criminais.

Investigações apontam que o suspeito teria fugido para São João de Belmonte, em Pernambuco, após cometer o crime. O suspeito já se encontra no Estado, tendo sido encaminhado para uma unidade prisional para cumprir pena pelos crimes cometidos. Investigações continuam sendo conduzidas para identificar outras pessoas que possam estar envolvidas no caso.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Jardim: (88) 3555 1959

