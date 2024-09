Três incêndios atingem cidades do Vale do Jaguaribe, no interior do CE

Três incêndios atingiram cidades da região do Vale do Jaguaribana nesse domingo, 22. Dois casos foram registrados em Limoeiro do Norte, a 198,88 quilômetros (km) de Fortaleza, e outro em Jaguaribe, a 312,38 km.

O primeiro caso foi registrado em uma empresa de reciclagem de Limoeiro do Norte. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), as chamas teriam começado em uma área de vegetação e se espalhado para a fábrica por meio de uma fagulha.