Motorista morre após colisão entre carro e caminhão na CE-187, em Nova Russas

Um homem morreu na noite desse sábado, 19, após uma colisão entre um carro de passeio e um caminhão na CE-187, nas proximidades do distrito de Canindezinho, zona rural do município de Nova Russas — localizado a cerca de 304 quilômetros de Fortaleza, no interior do Ceará.

A vítima foi identificada como Francisco de Sousa Lima, condutor de um Volkswagen Gol de cor branca. Francisco, mais conhecido como Chico Pintor, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Devido à força do impacto, o caminhão — que trafegava no sentido Nova Russas–Canindezinho, oposto ao do automóvel — pegou fogo após a batida. As causas da colisão ainda são investigadas.