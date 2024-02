Jaguaribe atinge 40ºC e registra a temperatura mais alta do País

O número se refere à temperatura máxima observada no dia. Jaguaribe registrou o maior valor do Brasil há três dias seguidos.

A cidade de Jaguaribe , localizada a 293 quilômetros de Fortaleza, registrou a maior temperatura do País nessa quarta-feira, 31, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros no município marcaram 40ºC .

Na segunda-feira, 29, os termômetros da cidade marcaram 39,2ºC e, na terça-feira, 30, o valor chegou a 39,1ºC.



Além de Jaguaribe, o município de Morada Nova, a 169 quilômetros de Fortaleza, também ficou entre as dez cidades que registraram a maior temperatura do Brasil, com 37,8ºC.

Previsão do tempo no Ceará

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as temperaturas máximas devem ficar elevadas no período da tarde em todas as regiões do Ceará, principalmente na região da Jaguaribana, em Sobral e no Cariri, atingindo valores entre 38°C a 40°C.

Na sexta-feira, 2, e no sábado, 3, as máximas nessas regiões deverão ficar entre 36°C e 37°C e as temperaturas mínimas entre 19°C e 24°C.

Na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza, as temperaturas máximas devem ter valores variando de 32°C a 34°C. A umidade relativa mínima pode variar entre 25% e 30% no interior do Estado e entre 50% e 60% sobre as áreas do litoral.

Ainda segundo a Funceme, as chuvas esperadas entre quinta-feira, 1º, e sábado, 3, deverão se concentrar na região noroeste do Ceará e ocorrer de forma isolada, com intensidade entre fraca a moderada, principalmente no período da tarde.