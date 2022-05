Receita Federal apreende 2,5 kg de MDMA em Fortaleza

Droga vinha do Rio de Janeiro com destino ao município de Reriutaba, interior do Ceará

A Receita Federal apreendeu 2,5 kg de MDMA na manhã desta quinta-feira, 5, durante fiscalização no Centro de Distribuição dos Correios, em Fortaleza. A droga, princípio ativo do ecstasy, estava em uma encomenda postal oriunda do Rio de Janeiro com destino ao município de Reriutaba, a 257 quilômetros da Capital.

Durante a fiscalização, o agente canino Ithor apontou a caixa em que a encomenda estava.

A droga estava camuflada entre algumas roupas femininas no local. O material encontrado foi entregue às autoridades da Polícia Federal, responsável por iniciar as investigações.

