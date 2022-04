PRF apreende 21 kg de drogas e uma arma de fogo em ônibus em Jaguaribe

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará apreendeu nesta segunda-feira, 18, cerca de 21 kg de drogas ilícitas e uma arma de fogo. O material foi confiscado durante uma fiscalização em um ônibus no município de Jaguaribe, distante 317 km da Capital. O ônibus vinha do Rio de Janeiro com destino a Fortaleza. Na ocasião, duas pessoas foram presas.

A apreensão foi registrada por volta das 7h30min de hoje, no quilômetro 303 da BR-116, quando uma equipe da PRF abordou um ônibus interestadual de transporte de passageiros. Durante a fiscalização das documentações dos passageiros, os policiais notaram que duas pessoas demonstravam bastante nervosismo.

Os suspeitos, uma mulher e um homem, que não aparentavam se conhecer, já possuíam antecedentes criminais. Ao ser questionada, a mulher não soube informar os motivos de sua viagem, o que levou os policiais a questionarem o conteúdo de suas bagagens

Em verificação da bolsa que a mulher levava na cabine do ônibus, os agentes da PRF encontraram cinco tabletes de crack e uma pistola de origem turca, com carregadores. Na mala que estava no bagageiro, a mulher também levava mais 10 tabletes da droga, totalizando 15,1 kg de crack. O homem, que também fora abordado, informou aos policiais que na sua bagagem estavam sete tabletes de maconha. No total, a droga apreendida corresponde a 6,1 kg.

O material apreendido está avaliado em cerca de R$ 165 mil. Os dois foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A mulher também recebeu voz de prisão pelo crime de porte ilegal de armas. Ambas as ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Civil da região.



