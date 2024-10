Corpo de homem vítima de afogamento é encontrado no Castanhão

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)

O corpo de um homem de 30 anos foi localizado na manhã desta quarta-feira, 9, no açude Castanhão, localizado no município de Jaguaribara, a 224,6 km de Fortaleza. Na tarde do dia anterior, uma embarcação com cinco pessoas afundou próximo ao açude e uma pessoa foi dada como desaparecida, enquanto outras quatro conseguiram se salvar. A embarcação suportava até oito pessoas.

O Castanhão fica compreendido nos limites de vários municípios, como Alto Santo, Jaguaribara, Jaguaribe e Jaguaretama. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), foi realizado um primeiro mergulho, com profundidade aproximada de 27 metros, sendo aplicada a técnica de busca circular.

Na busca, foram encontrados um banco de fibra de vidro e uma sacola plástica com um objeto de cor prateada, confirmados pelo ocupante da embarcação virada — que avistou por último a vítima sendo submersa — como sendo pertencentes à mesma, oferecendo indícios mais próximos do local do provável acidente e balizando melhor as buscas.