Mototaxista preso por importunação sexual no bairro Ellery já foi detido pelo mesmo crime em 2020

Mototaxista preso por importunação sexual já foi detido pelo mesmo crime em 2020. O homem, de 43 anos, foi flagrado por câmeras de segurança quando dava um tapa nas nádegas de uma mulher de 18 anos que caminhava pela rua. Ela corre assustada depois do crime. De acordo com a Polícia Civil, o mototaxista foi preso em flagrante há dois anos, em Caucaia.

No crime que aconteceu no dia 21 de março, o homem cobriu a placa da moto para não ser identificada. Porém, após diligências, a Polícia conseguiu localizá-lo através do cadastro feito no serviço de transporte e o prendeu na terça-feira, 5, na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza.

Importunação sexual

Importunação sexual é caracterizada por ato libidinoso na presença da vítima de forma não consensual, conforme o artigo 215-A, "Dos Crimes Contra a Liberdade Sexual".



Podem ser considerados atos libidinosos praticas como apalpar, lamber, tocar, desnudar, masturbar-se ou ejacular em público ou qualquer prática e comportamento que tenha finalidade de satisfazer desejo sexual. A pena é prevista de um a cinco anos de reclusão.





