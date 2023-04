Ceará: padre Antônio Furtado sofre acidente de carro; passageira morre

De acordo com a rádio Shalom, o padre passa bem, mas uma tia do religioso, a senhora Doroca, faleceu no acidente.

O padre Antônio Furtado, diretor da Rádio Shalom, sofreu um acidente de carro na noite deste último domingo, 23, na CE-371, que liga o município de Jaguaretama a Morada Nova. De acordo com a rádio, o padre passa bem, mas uma tia do religioso, a senhora Doroca, faleceu no acidente.

Ainda de acordo com a rádio, outras três pessoas estavam no veículo: o secretário do padre, Wanderson, que sofreu pequenas escoriações, e mais dois passageiros, Junior e Vevé, que permanecem internados.

“Pedimos a todos que orem pela recuperação e saúde do padre Antônio nesse momento tão difícil, bem como de todos que se acidentaram. Agradecemos a compreensão e apoio de todos que estão nos enviando mensagens de força e solidariedade”, diz um comunicado da Rádio Shalom publicado nas redes sociais.



