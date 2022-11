Dois amigos são mortos a tiros em via pública no interior do Ceará

Dois amigos foram mortos a tiros em uma via pública no Centro de Jaguaretama, a 245 quilômetros de Fortaleza, nessa quarta-feira, 23. Conforme a Polícia Civil, dois suspeitos chegaram em uma motocicleta e realizaram os disparos contra as vítimas, que morreram no local.

Eles foram identificados como Luan Barreto, de 18 anos, e Lucas Matheus, de 21. Pelas redes sociais, ambos compartilharam diversas fotos e vídeos de momentos juntos. Em uma das publicações, Lucas escreveu: "Nós duas sempre".

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS) informou que as Polícias Civil e Militar estão em diligências visando identificar os autores de um duplo homicídio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O caso foi registrado na Delegacia Regional de Quixadá, unidade da Polícia Civil. No entanto, as investigações estão a cargo da Delegacia Municipal de Jaguaretama.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Jaguaretama: (88) 3576 1930

Sobre o assunto Prefeito no RS é morto a tiros em gabinete e polícia investiga se crime teria motivação política

Homem é morto a tiros durante evento de torcida organizada

Idoso é encontrado morto em roçado no município de Reriutaba

Tags