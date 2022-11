Homem é morto a tiros durante evento de torcida organizada

A vítima tinha 24 anos de idade e morreu no local

Um homem foi morto a tiros do lado de fora de um evento de torcida organizada na avenida Washington Soares. O crime aconteceu no bairro Coaçu, em Fortaleza, na madrugada do sábado, 18.

A vítima é um homem de 24 anos, que foi atingido por disparos e não resistiu aos ferimentos. Ele morreu no local. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O POVO apurou que a confusão aconteceu do lado de fora da festa de comemoração de 40 anos da Cearamor. Um dos artistas que participaram da festa gravou um vídeo lamentando o ocorrido e comentando que o crime aconteceu próximo a van dele.

A Perícia Forense esteve no local e a Polícia Civil investiga o caso.