Itarema: Mulher morre após ser arrastada por veículo em acidente de trânsito

Uma mulher foi morta em um acidente de trânsito na cidade de Itarema, a 210 quilômetros (km) de Fortaleza, durante a noite do último dia 4 de abril, quando foi arrastada por um carro. Na ocasião, Marcileia Sena, 36, e uma amiga, identificada como Dayane Santana, 36, estavam em uma motocicleta quando foram atingidas por um veículo que trafegava na contramão e em alta velocidade na localidade de São Vicente.

Segundo informações divulgadas pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o motorista, Carlos Eduardo Sousa Paixão, estava embriagado no momento da colisão. Conforme laudos periciais, o veículo pilotado por Carlos atingiu as moças a uma velocidade entre 122 e 139 quilômetros por hora (km/h).