Itarema registra a maior chuva do dia no Ceará; veja a previsão do tempo

Imagem de apoio ilustrativo. Maior acumulado do dia ocorreu no município de Itarema, com 79 milímetros Crédito: Samuel Setubal

Desde a madrugada desta terça-feira, Fortaleza registra chuvas. De acordo com a Funceme, o maior acumulado da Capital foi observado no Posto Castelão, com 60,4 mm. Por nota, a Defesa Civil de Fortaleza informou que o plantão noturno do órgão dessa segunda-feira, 29, para terça-feira, 30, registrou uma ocorrência de risco de desabamento no bairro Carlito Pamplona. Já na manhã desta terça, o órgão afirmou que, desde às 7 horas, não foram registradas ocorrências até às 8h30min.

Segundo a Defesa Civil, o balanço de ocorrências do plantão noturno é encerrado às 6 horas. Já o balanço diário é fechado no final da tarde, por volta das 18 horas. Ao todo, choveu em 94 municípios do Estado, de acordo com informações extraídas do boletim diário às 10h. Confira as maiores chuvas das últimas 24h (30/4)

Itarema (Posto Carvoeiro): 79 mm

Bela Cruz (Posto Prata): 76 mm

Paracuru (Posto Jardim do Meio): 70 mm

Bela Cruz (Posto Bela Cruz): 70 mm

São Gonçalo do Amarante (Posto Sede): 67 mm

São Gonçalo do Amarante (Posto Siupe): 65 mm

Cruz (Sítio Pitombeiras de Cruz): 62,2 mm

Fortaleza (Posto Castelão): 60,4 mm

Acaraú (Posto Lagoa do Carneiro): 60,1 mm

Acaraú (Posto Aranaú): 59,2 mm Veja a previsão do tempo no Ceará A previsão do tempo da Funceme indica que, nesta terça-feira, 30, há possibilidade de chuva para as macrorregiões do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte. No interior do Estado, a precipitação poderá ocorrer de forma isolada e no Cariri e na Jaguaribana a previsão é de tempo estável e sem chuva. Nesta quarta-feira, 1º, há possibilidade de chuvas nas regiões do Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém no período da manhã. Pela tarde, a previsão é de precipitação no Litoral Norte e na Ibiapaba. Ainda segundo a Funceme, nos demais períodos e macrorregiões, o predomínio será de tempo estável no feriado do Dia do Trabalhador.