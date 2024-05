Direitos das pessoas com deficiência são debatidos durante conferência em Fortaleza

Direitos de pessoas com deficiência são discutidas em Conferência Estadual Crédito: Lara Vieira/O POVO

O Ceará realiza a 5ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, evento que tem como objetivo debater propostas para potencializar políticas voltadas a esse grupo. A programação, iniciada nesta terça-feira, 23, e que segue até esta quarta-feira, 24, visa eleger delegados e propor medidas a serem debatidas em uma Conferência Nacional, realizada ainda este ano pelo Governo Federal. O evento, realizado no Hotel Oásis Atlântico Imperial, em Fortaleza, reúne cerca de 250 delegados, entre representantes do poder público e da sociedade civil. Todos foram previamente eleitos em conferências municipais que aconteceram por todo o Estado ao longo de 2023. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Este é o primeiro ciclo de Conferências dos Direitos da Pessoa com Deficiência em sete anos. Segundo Lucas Sampaio Maia, autista e coordenador de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih), cerca de 28 delegados do Estado devem ser escolhidos para seguir na etapa nacional.