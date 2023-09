Operação conjunta prende seis pessoas em Itarema

Crédito: Divulgação/ Polícia Militar do Ceará

Seis pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em crimes de homicídios, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico no município de Itarema, localizada a 210,6 km da capital Fortaleza. Nas operações realizadas na região entre os dias 8 e 10 deste mês, além das prisões, oito armas de fogo, 507 munições e outros ilícitos foram apreendidos.

Neste domingo, 10, agentes da Polícia Civil do Ceará, junto ao Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Copol/SSPDS), prenderam um homem identificado como Tiago Pires, de 25 anos.

Ele foi localizado em um matagal no distrito de Guabiraba, em Itarema. Ele já responde por tráfico, associação para o tráfico, integrar organização criminosa, dano e causar incêndio criminoso.