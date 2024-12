Suspeito de envolvimento em morte de PM em Itapipoca é preso

PM morto em Itapipoca tinha 28 anos e estava desde 2017 na corporação / Crédito: WhatsApp O POVO

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira, 17, suspeito de participação na morte do policial militar Alexandre Emanuel Freire Pinto, 28. A captura foi realizada horas depois do assassinato, no mesmo município onde o crime foi consumado, Itapipoca, distante 136 quilômetros (km) de Fortaleza. Na ocasião, Alexandre foi baleado durante uma troca de tiros com alvos de uma operação da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE). Ele estava na corporação desde 2017 e atualmente integrava o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) de Amontada.

Três suspeitos, de 21, 24 e 25 anos, também foram mortos durante o confronto. Segundo informações repassadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), eles acumulavam passagens na polícia por tráfico e posse de drogas, além de crime contra a administração pública. Na operação foram apreendidos três revólveres com calibre 38, uma pistola calibre .40, munições, 52 kg de maconha, 126 gramas de cocaína, uma substância análoga a maconha, uma quantia em dinheiro, quatro celulares, três balanças e duas motocicletas. Preso foi autuado pela Polícia Civil O homem preso nesta terça foi autuado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) por homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa. As buscas foram realizadas por equipes das polícias Militar e Civil, com apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).