Homem morre após colidir caminhão contra poste em Itapipoca

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)

Um homem de 50 anos morreu após colidir frontalmente o caminhão que dirigia contra um poste de iluminação pública em Itapipoca , a 136,5 km de Fortaleza, nesta quarta-feira, 9. Após o óbito, o corpo da vítima foi retirado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

De acordo com informações dos Bombeiros, atuaram na ocorrência a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE).