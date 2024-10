Dois corpos em estado avançado de decomposição são encontrados em Itapipoca

Dois corpos em estado avançado de decomposição foram encontrados em um terreno no bairro Matagal, em Itapipoca, a 136,55 km de Fortaleza, nesta sexta-feira, 4. Identidades das vítimas não foram divulgadas.

Conforme Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a Policia Civil do Estado (PC-CE) e a Perícia Forense do Estado (Pefoce) foram ao local após achado.