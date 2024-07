Povo Tremembé lança documentário sobre luta em desefa da terra e do mar

Povo Tremembé lança documentário sobre a luta em desefa da terra e do mar Crédito: Reprodução/Comunicação Águas Sagradas: Vidas Marinhas Importam

A luta pela terra e a falta de livre acesso ao mar é o que levou profissionais do povo Tremembé a produzirem o documentário. O projeto exibe as tentativas de implantação de parques eólicos na terra e no mar, que, de acordo com o documentário, são exemplos de ameaças enfrentadas pelas aldeias Tremembé localizadas na zona costeira do litoral cearense. Segundo o roteirista Luan de Castro Tremembé, o documentário é um convite à sociedade brasileira para se juntar nesta luta em defesa das águas. “Há mais de duas décadas o povo Tremembé protagoniza uma grande batalha em defesa do rio, do mar, dos córregos e de todas as fontes de água, por conta dessa história criamos esse projeto para que mais pessoas saibam o que vem acontecendo”, informou o roteirista.

Além disso, o documentário apresenta uma das principais formas de sobrevivências de mais de 160 famílias do povo Tremembé, que são os crustáceos, que atualmente vêm passando por ameaças. “O documentário é um grito de socorro da mãe das águas e de nós, povo indígena Tremembé, pois estamos sofrendo junto. Então a gente leva esse chamado para outras pessoas para se juntarem conosco nessa luta e na defesa”, destacou o roteirista. Uma das apresentações do documentário é o protagonismo feminino das mulheres Tremembé que passam o saber entre gerações, além disso famílias foram escutadas para realizar a produção do documentário, trazendo histórias e importâncias das águas do mar. O roteirista conta que um dos principais desafios em realizar o roteiro do documentário foi contar toda a história de mais de duas décadas em um vídeo de 30 minutos, pois é uma história grandiosa e de anos. “Foi muito fortalecedor e muito desafiador produzir esse documentário, eu assinei o roteiro e a parte mais difícil foi conseguir organizar e fazer caber toda a história de mais de 20 anos de luta, que é essa em defesa das águas e principalmente do mar, em um vídeo de 30 minutos”, disse Luan. Serviço Lançamento do documentário “Águas sagradas: vidas marinhas importam”

Onde: Ponto de cultura Recanto dos Encantados, na aldeia São José em Itapipoca

Quando: Sexta-feira, 5 de julho, às 18 horas