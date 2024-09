Trio armado troca tiros com policiais e suspeito é morto

Adolescente teve ato infracional registrado, inclusive com o crime de tentativa de homicídio Crédito: Whatsapp O POVO/Reprodução

Três homens trocaram tiros com policiais militares no bairro Baleia, em Itapipoca. O caso ocorre na madrugada da sexta-feira, 13. Conforme informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), durante o confronto dois suspeitos foram baleados e levados ao hospital. Destes, um veio a óbito e o outro, um adolescente de 15 anos, permanece internado sob escolta policial. O terceiro suspeito conseguiu fugir e está sendo procurado. A ação teve início quando policiais militares da 1ª Companhia do 11º Batalhão receberam uma denúncia de um morador sobre homens armados em um acampamento na localidade de Humaitá, próximo à Praia da Baleia.