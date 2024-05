Trabalhador morre e outro fica ferido após acidente em obra, em Itapipoca

Nas redes sociais, o prefeito da cidade, Felipe Pinheiro (PT), lamentou a situação. “Determinei rigor na investigação do caso, bem como a notificação da empresa responsável para que preste todo o suporte necessário aos envolvidos, com o devido acompanhamento da nossa Secretaria de Infraestrutura”.

Em nota, a gestão municipal afirma que está prestando apoio aos envolvidos no acidente, aos familiares e demais trabalhadores da obra. “Ao mesmo tempo, estamos atuando nas esferas administrativa e jurídica, para a devida apuração e esclarecimento do caso”.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência.