Homem leva filha adolescente para praticar sequestro relâmpago contra motorista de aplicativo

Um homem de 32 anos, levou a própria filha de 16 anos e uma amiga da garota, de 15 anos, para praticar um sequestro relâmpago contra um motorista de aplicativo, em Fortaleza. A informação é de uma fonte do judiciário. O caso foi registrado às 1h20min da madrugada da quarta-feira, 24, no bairro Parque Dois Irmãos, onde todos foram detidos.



O POVO apurou que o pai fazia uso de tornozeleira eletrônica e possuía antecedentes criminais por tentativa de homicídio, lesão corporal no contexto de violência doméstica, furto e porte ilegal de arma de fogo. Ele passou mais de quatro anos preso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com os autos, os três embarcaram no veículo no bairro Maraponga e renderam o motorista, que permaneceu dirigindo sob a mira de uma arma de fogo. Durante o percurso, a vítima foi obrigada a parar o carro três vezes em diferentes locais. Em um deles o grupo comprou drogas e utilizou o cartão de crédito do motorista. O trio ainda exigia R$ 2 mil.