Itapipoca celebra aniversário de 200 anos de emancipação política com lançamento de Almanaque

O lançamento do Almanaque Itapipoca 200 anos se dará juntamente com a inauguração do CEU das Artes Rita Neto e a assinatura de Ordens de Serviço no valor de mais de R$ 200 milhões em obras na sede e na zona rural de Itapipoca.

Para o organizador, editor e pesquisador biblio-iconográfico do projeto, Raymundo Netto, o Almanaque, portanto, nasce como forma de “reforçar a correção histórica da data de criação do município”, uma vez que, há anos, pesquisadores, historiadores e artistas defendem que a emancipação político-administrativa de Itapipoca se deu por meio de Decreto Imperial de d. Pedro I, em 17 de outubro de 1823.

“Ou seja, assim, em vez de 108 anos, Itapipoca teria, em 2023, 200 anos de criação do município, na época, ainda denominada Vila da Imperatriz. [...] Além de, fiel ao gênero, trazer a história, sem didatismos, do município, de alguns de seus personagens mais ilustres, de curiosidades, produção literária e artística, costumes, características da cultura e a diversidade da “Terra dos Três Climas”, um orgulho explícito do povo itapipoquense”, pontua Raymundo.

Para conduzir a produção do material, o Almanaque contou com a colaboração de um time de jornalistas composto por Renata Wirtzbiki, Marcos Sampaio e Lucas Casemiro, além de uma equipe de design e diagramação. A obra conta ainda com imagens do fotógrafo Aurélio Alves.

A capa, por sua vez, é um painel ilustrado pelo artista plástico, caricaturista, quadrinista e escultor itapipoquense Valber Benevides, apresentando alguns elementos da “Terra dos Três Climas” (praia, serra e sertão), além da caricatura de alguns dos personagens da cultura do município.

Apesar de não se propor a ser um livro didático, o editor Raymundo Netto salienta que o Almanaque “torna-se, desde então, mais um registro e fonte histórica, traduzindo apenas uma parte de toda a riqueza que o município traz em seus mais diversos aspectos”.

A obra física não deve ser comercializada. No entanto, com o intuito de permitir o acesso ao material, os interessados podem baixá-lo pelo site da FDR dedicado ao Almanaque Itapipoca 200 Anos.