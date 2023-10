Governador anuncia ações para diversas áreas no Ceará

“Nós conversamos com o ministro sobre a construção da Pefoce e de uma unidade penitenciária de regime semiaberto na Serra da Ibiapaba. É um investimento elevado, no valor de R$ 40 milhões, e o ministro nos garantiu o recurso”, explicou Elmano.

Segundo o governador, em audiência com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, as obras para a construção da Pefoce e da nova penitenciária foram orçadas em um valor equivalente a R$ 40 milhões.

O governador Elmano de Freitas anunciou, por meio das redes sociais, nessa quarta-feira, 11, uma série de atividades propostas para diversas áreas no Ceará. Para o setor de segurança , foi discutida a construção da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e de uma unidade penitenciária de regime semiaberto na Serra da Ibiapaba.

Educação



O governador do Estado destacou ainda a assinatura de um acordo para o pagamento de uma nova parcela dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), realizada nessa terça-feira, 10. Ao todo, R$ 898 milhões serão enviados para o Estado em 2025.

"Nos comprometemos a repassar 60% desse valor aos professores da rede pública estadual, e 40% serão repassados ao nosso projeto de Escolas em Tempo Integral”, garantiu Elmano de Freitas.

Sobre a previsão do pagamento, o governador explicou que o acordo denota que esse recurso entrará nas contas do Estado do Ceará, a princípio, em três parcelas, em 2025. "Mas há um julgamento no Supremo Tribunal Federal que pode fazer com que em vez de ser duas ou três parcelas seja parcela única. O fato é que o pagamento será em 2025”, pontuou.

Lazer

O governador garantiu ainda mais praças do Programa Mais Infância. “Vamos continuar a fazer as Praças Mais Infância, brinquedopraças, porque considero muito importante o desenvolvimento das crianças, principalmente na fase de zero a 5 anos.”