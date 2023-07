Sargento da Polícia Militar morre em acidente de moto em Pacatuba

O sargento Eder Charles Borges atuava no Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur)

Um sargento da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) morreu após uma colisão frontal entre duas motocicletas. O acidente foi registrado na noite desta sexta-feira, 30, no município de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O 3º sargento PM Eder Charles Borges, de 40 anos, pilotava sua motocicleta quando por volta das 21 horas, na “Estrada da Cialne”, no bairro Timbozinho, o acidente aconteceu.

Além do sargento, o outro motociclista envolvido na colisão também morreu no local.

A pessoa que estava na garupa do PM sofreu uma fratura no fêmur e foi encaminhada para um pronto socorro.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará diz que “a Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos das vítimas”. Eder atuava no Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur).