Polícia prende primos suspeitos de decapitar o próprio tio após furto de carneiro

Um assassinato ocorrido em fevereiro deste ano no município de Coreaú, a 380 quilômetros de Fortaleza, teve motivação e autoria descobertas pela Polícia Civil nesta semana. A vítima, um agricultor de 44 anos, foi decapitada por dois sobrinhos. A dupla planejou o homicídio após o tio denunciar um deles pelo furto de um carneiro de sua propriedade rural.

Após mais de quatro meses de investigação, o inquérito policial concluiu que o crime foi praticado por Luciano Rodrigues da Silva, 24, e Luis Carlos Gomes da Silva, 22. A Justiça autorizou a prisão de ambos por homicídio qualificado mediante motivo fútil. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Luiz possui antecedentes criminais por ameaça, uso de drogas e estupro de vulnerável.

Ele foi apontado pelo próprio tio como principal suspeito pelo sumiço de um carneiro de sua fazenda na localidade de Tapera, onde residia. Ao tomar conhecimento da denúncia, Luiz procurou o primo, Luciano, e planejou a morte do agricultor. As informações constam no inquérito policial conduzido pela Delegacia Municipal de Coreaú.