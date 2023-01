Seis pessoas morrem acidente com carreta na BR-101

Havia uma criança entre as vítimas que foi encaminhada a um hospital próximo, mas não resistiu às graves lesões.

Seis pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão neste domingo, 15. A colisão aconteceu por volta das 6h20 no km 119 da BR-101, em Sooretama, no Espírito Santo.

Segundo informações iniciais divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, cinco vítimas que morreram no local do acidente estavam no carro.

Havia uma criança entre as vítimas que foi encaminhada a um hospital próximo, mas não resistiu às graves lesões.

O motorista da carreta não teve ferimentos.

Rodovia interditada

Conforme a PRF, o trecho da estrada em que aconteceu a colisão foi totalmente interditado por mais de três horas.

O tráfego de veículos foi parcialmente liberado em torno das 10h30 no sentido norte em transito em PARE-SIGA.